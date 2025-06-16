Израиль уничтожил треть ракетных установок Ирана: детали операции

Каждая такая установка могла выпустить десятки ракет в ходе нынешней войны.

Как отметила Дефрин, благодаря действиям ВВС, Иран смог запустить лишь около половины от запланированного количества ракет за ночь.

Способность Ирана одновременно запускать ракеты до конца войны сократится минимум на треть, а возможно и больше, учитывая, что в ночных атаках боевые возможности Тегерана уменьшились примерно вдвое.

По словам Дефрин, ВВС также уничтожили более 20 ракет, которые находились на пути к запуску.

Как отмечается, Иран выпустил 40 баллистических ракет, но если бы не удар израильских сил, эта цифра была бы не менее 60, не учитывая потери способности стрелять из-за уничтоженных пусковых установок.

ВВС Израиля за последние сутки привлекли около 50 самолетов, которые поразили примерно 100 целей.

Уничтожение иранских ракет

По данным армии обороны Израиля, было уничтожено более 20 крылатых и баллистических ракет непосредственно перед их запуском в направлении Израиля.

Израильские войска провели несколько волн авиаударов по военным объектам в Исфахане - центральном регионе Ирана.

Среди целей были места хранения ракет, пусковые установки, которые были готовы к запуску, а также командные центры, где готовились ракетные группы для атак по территории Израиля.

Во время одной из операций в реальном времени была обнаружена и уничтожена пусковая группа, которая пыталась запустить ракеты.

С начала операции уничтожено более 120 пусковых установок - это около трети общего количества ракетных установок иранского режима.