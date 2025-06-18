Ізраїль знищив головну репресивну зброю іранського диктатора, - міністр оборони

"Реактивні літаки ВПС знищили штаб внутрішньої безпеки іранського режиму - головну репресивну зброю іранського диктатора", - заявив Кац.

За його словами, Ізраїль, як і обіцяв, продовжуватиме "псувати символи влади" та наносити удари по режиму верховного лідера Ірану Алі Хаменеї всюди.

Зазначимо, перед цим армія Ізраїлю повідомила, що завдає ударів по військових об'єктах, що належать іранському режиму в Тегерані.