Ізраїль збільшив мобілізацію військових на тлі загроз з боку Ірану

Місто Дамаск у Сирії потрапило під ракетний обстріл два дні тому. Удар припав на консульство Ірану. ЗМІ повідомляли про загибель генерала КВІР Мохаммада Захеді.

Він був іранським воєначальником, бригадним генералом. Також він був командувачем Сухопутних сил Корпусу вартових Ісламської революції з липня 2006 по липень 2008 року.

Його ім'я було занесено до так званого "чорного списку" ООН із 15 високопоставлених військових і політичних діячів Ірану, яких підозрюють у причетності до розроблення ядерної та ракетної програм Тегерана, і яким заборонено виїзд за межі Ірану.

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