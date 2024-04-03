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Ізраїль збільшив мобілізацію військових на тлі загроз з боку Ірану

Архівне фото: Ізраїль збільшив мобілізацію військових на тлі загроз з боку Ірану (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитро Браславський

Армія оборони Ізраїлю посилює свою систему протиповітряної оборони. Для цього вирішили мобілізувати додаткових військових.

Про це заявив представник ЦАХАЛ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Призов резервістів послідував після погроз Ірану відреагувати на ймовірне вбивство Ізраїлем Мохаммеда Рези Захеді, найвисокопоставленішого чиновника КСІР у Сирії.

Також під час удару загинув його заступник, п'ять інших офіцерів КВІР і принаймні один член Хезболли.

ЗМІ пишуть, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до можливої відповіді Ірану.

Що передувало

Місто Дамаск у Сирії потрапило під ракетний обстріл два дні тому. Удар припав на консульство Ірану. ЗМІ повідомляли про загибель генерала КВІР Мохаммада Захеді.

Він був іранським воєначальником, бригадним генералом. Також він був командувачем Сухопутних сил Корпусу вартових Ісламської революції з липня 2006 по липень 2008 року.

Його ім'я було занесено до так званого "чорного списку" ООН із 15 високопоставлених військових і політичних діячів Ірану, яких підозрюють у причетності до розроблення ядерної та ракетної програм Тегерана, і яким заборонено виїзд за межі Ірану.

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ІзраїльІранВійна в Сирії