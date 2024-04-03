Израиль увеличил мобилизацию военных на фоне угроз со стороны Ирана

Город Дамаск в Сирии попал под ракетные обстрелы два дня назад. Удар пришелся на консульство Ирана. СМИ сообщали о гибели генерала КСИР Мохаммада Захеди.

Он был иранским военачальником, бригадным генералом. Также он был командующим Сухопутных сил Корпуса стражей Исламской революции с июля 2006 по июль 2008 года.

Его имя было занесено в так называемый "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Тегерана, и которым запрещен выезд за пределы Ирана.

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