Ізраїль заявив, що знищив військовий флот Сирії

Як повідомляє видання, Кац під час візиту на військово-морську базу в Хайфі заявив, що ізраїльські військові кораблі знищили сирійський військовий флот під час нічної операції, яка є частиною масштабної кампанії зі знищення стратегічних загроз для країни.

За його словами, ізраїльські війська закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Також ізраїльський міністр зазначив, що дав наказ створити "стерильну оборонну зону" на півдні Сирії, яка дозволить запобігти терористичним загрозам, при цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні.