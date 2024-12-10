Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии

Как сообщает издание, Кац во время визита на военно-морскую базу в Хайфе заявил, что израильские военные корабли уничтожили сирийский военный флот во время ночной операции, являющейся частью масштабной кампании по уничтожению стратегических угроз для страны.

По его словам, израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Также израильский министр отметил, что дал приказ создать "стерильную оборонную зону" на юге Сирии, которая позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.