Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии

Ракетные корабли Военно-морских сил Израиля 10 декабря уничтожили военный флот Сирии в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщает издание, Кац во время визита на военно-морскую базу в Хайфе заявил, что израильские военные корабли уничтожили сирийский военный флот во время ночной операции, являющейся частью масштабной кампании по уничтожению стратегических угроз для страны.
По его словам, израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.
Также израильский министр отметил, что дал приказ создать "стерильную оборонную зону" на юге Сирии, которая позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что через несколько часов после того, как сирийские повстанцы захватили Дамаск, израильские войска стали занимать стратегические объекты на территории Сирии.
Официальные представители Израиля утверждают, что действия носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности страны.
В частности, израильские войска заняли заброшенные сирийские военные объекты во избежание их использования террористами или другими группировками против Израиля.
На границе с Сирией растет военная активность: израильские танки, бронетехника и артиллерия готовы к дальнейшим действиям.
Тем временем, в самой Сирии остается напряженная ситуация - после побега Башара Асада страна оказалась в хаосе.
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