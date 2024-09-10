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Ізраїль заявив, що вдарив по високопоставленим командирам ХАМАС у Газі, - Reuters

Фото: військові ЦАХАЛ (facebook tzahalonline)
Автор: Ніна Єланська

Ізраїльські військові заявили про успішне завдання удару по високопоставлених командирах ХАМАС, які діяли в командному центрі, розташованому в межах гуманітарної зони в місті Хан-Юніс на півдні Сектору Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак не було оприлюднено імен ліквідованих командирів ХАМАС.

"Ці терористи брали безпосередню участь у вбивстві 7 жовтня та нещодавно вели терористичну діяльність", - зазначили в ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю).

Повідомляється, що цілями для удару стали керівники авіаційного підрозділу ХАМАС та відділу спостереження і цілей.

Ізраїльські військові також підкреслили, що дані про втрати, опубліковані керованою ХАМАС владою в Газі, не відповідають інформації, якою володіє ЦАХАЛ, зокрема з огляду на точність боєприпасів і удару.

Війна у Секторі Газа

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС загострився 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл ізраїльської території та провів масштабний напад на цивільні та військові об’єкти. Внаслідок атак загинули сотні ізраїльтян, що стало найбільшим терористичним нападом на Ізраїль за десятиліття.

Ізраїль негайно розпочав військову операцію у відповідь у Секторі Гази, спрямовану на знищення інфраструктури ХАМАС та його керівництва. Відтоді бойові дії продовжуються, включаючи ракетні удари та наземні операції з обох сторін. Конфлікт призвів до значних жертв серед цивільного населення та викликав міжнародну стурбованість.

Наразі Ізраїль продовжує завдавати повітряних ударів по цілях ХАМАС, включаючи командні центри та керівників терористичних підрозділів. ХАМАС, своєю чергою, веде ракетні обстріли ізраїльських міст. Основні бойові дії зосереджені на територіях Сектору Гази.

Водночас ХАМАС продовжує використовувати гуманітарні зони для прикриття своїх терористичних операцій, що ускладнює ситуацію та викликає міжнародну стурбованість через зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Раніше ми повідомляли, що 7 вересня ЦАХАЛ знищив командний пункт ХАМАС на півночі Сектора Газа, що розташовувався у приміщенні колишньої школи.

Також відомо, що після намагань досягти мирної угоди, які відбувалися із залученням США, на початку вересня бойовики ХАМАС стратили групу ізраїльських заручників у Секторі Газа.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа