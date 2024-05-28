Ізраїль заявив, що причиною пожежі у таборі в Рафаху могла бути "вторинна детонація"

Ізраїльські військові стверджують, що в ніч на 26 травня авіація знищила командирів палестинського руху ХАМАС Ясіна Рабіа та Халеда Наджара, завдавши удару двома боєприпасами по комплексу, який був за 1,7 кілометра від гуманітарної зони Тель-Аль-Султан.

ЦАХАЛ також запевняє, що детально перевірив інформацію розвідки перед атакою, щоб не зачепити цивільних палестинців, а літаки били боєприпасами з 17-кілограмовими боєголовками, які не могли завдати масштабних руйнувань.

За попередніми висновками, масштабну пожежу в таборі могла спровокувати вторинна детонація боєприпасів на землі.

Армія Ізраїлю підозрює, що в районі удару зберігалися боєприпаси, зброя чи інші матеріали, які могли вибухнути. Військові відмітили на мапі ракетну пускову установку, яка була за 43 метри від місця удару по командирах ХАМАСу.

Зазначається, що розслідування ще триває.