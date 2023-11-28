Ізраїль заявив про порушення перемир'я бойовиками ХАМАС

Бойовики ХАМАС порушили перемир'я з Ізраїлем. Вони напали на ізраїльських військових під час режиму припинення вогню.

Про це сказано у заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За інформацією ЦАХАЛ, три вибухові пристрої привели в дію біля ізраїльських солдатів у різних місцях на півночі Сектору Газа, "порушуючи домовленості про перемир'я".

Також під час одного з інцидентів по солдатах Армії оборони Ізраїлю відкрили вогонь.

"В обох випадках сили ЦАХАЛу знаходилися в межах узгоджених ліній припинення вогню", - додали в Армії оборони.

Водночас військове крило ХАМАС звинуватило ізраїльських солдатів у тому, що вони нібито першими порушили перемир'я, що спричинило зіткнення.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, Ізраїль та ХАМАС розпочали чотириденне припинення вогню. Під час перемир'я бойовики мають відпустити щонайменше 50 жінок та дітей.

Учора, 27 листопада, у Білому домі заявили, що сторони домовилися продовжити перемир'я ще на два дні.

Більш детально про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.