Израиль заявил о нарушении перемирия боевиками ХАМАС
Боевики ХАМАС нарушили перемирие с Израилем. Они напали на израильских военных во время режима прекращения огня.
Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По информации ЦАХАЛ, три взрывных устройства привели в действие возле израильских солдат в разных местах на севере Сектора Газа "в нарушение договоренностей о перемирии".
Также во время одного из инцидентов по солдатам Армии обороны Израиля открыли огонь.
"В обоих случаях силы ЦАХАЛа находились в пределах согласованных линий прекращения огня", - добавили в Армии обороны.
В то же время военное крыло ХАМАС обвинило израильских солдат в том, что они якобы первыми нарушили перемирие, что привело к столкновению.
Перемирие между Израилем и ХАМАС
Напомним, в пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали четырехдневное прекращение огня. Во время перемирия боевики должны отпустить не менее 50 женщин и детей.
Вчера, 27 ноября, в Белом доме заявили, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.
Более детально о прекращении огня между Израилем и ХАМАС можете узнать в материале РБК-Украина.
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