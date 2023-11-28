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Израиль заявил о нарушении перемирия боевиками ХАМАС

Вторник 28 ноября 2023 18:42
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Израиль заявил о нарушении перемирия боевиками ХАМАС Фото: Израиль заявил о нарушении перемирия боевиками ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС нарушили перемирие с Израилем. Они напали на израильских военных во время режима прекращения огня.

Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По информации ЦАХАЛ, три взрывных устройства привели в действие возле израильских солдат в разных местах на севере Сектора Газа "в нарушение договоренностей о перемирии".

Также во время одного из инцидентов по солдатам Армии обороны Израиля открыли огонь.

"В обоих случаях силы ЦАХАЛа находились в пределах согласованных линий прекращения огня", - добавили в Армии обороны.

В то же время военное крыло ХАМАС обвинило израильских солдат в том, что они якобы первыми нарушили перемирие, что привело к столкновению.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, в пятницу, 24 ноября, Израиль и ХАМАС начали четырехдневное прекращение огня. Во время перемирия боевики должны отпустить не менее 50 женщин и детей.

Вчера, 27 ноября, в Белом доме заявили, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Более детально о прекращении огня между Израилем и ХАМАС можете узнать в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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