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Ізраїль завдав удару по школі у Секторі Газа, загинули щонайменше 16 людей, - BBC

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАСу, у цій будівлі розташовувався табір для біженців Нусейрат, там перебували тисячі переміщених осіб.

Також повідомляється, що внаслідок окремого авіаудару по будинку в таборі загинуло 10 осіб.

ЦАХАЛ заявив, що завдав ударів по кількох "терористах, які діяли в будівлях, розташованих у районі школи Аль-Джауні".

У заяві, опублікованій у соцмережі X, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вжила "численних заходів", щоб "зменшити ризик заподіяння шкоди цивільним особам, включаючи використання точного повітряного спостереження та додаткових розвідувальних даних".

Зазначається, що бойовики ХАМАС використовували це місце як "схованку" для нападів на війська ЦАХАЛ.

"ХАМАС продовжує систематично порушувати міжнародне право, використовуючи цивільні структури та цивільне населення як живий щит для своїх терористичних атак проти Держави Ізраїль", - йдеться у дописі.

Очевидці розповіли BBC, що удар був спрямований на верхні поверхи школи, яка розташована поблизу жвавого ринку.

Місцеве джерело повідомило британському агентству, що ціллю була кімната, яка нібито використовувалася поліцією ХАМАС.

ХАМАС заявив, що серед загиблих - п'ятеро місцевих журналістів та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ХАМАС дав своє початкове схвалення підтримуваної США пропозиції щодо поетапного припинення вогню в Секторі Газа. Угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити війну.

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