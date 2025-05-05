Ізраїль завдав потужного авіаудару по Ємену

Неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник розповів виданню, що під атакою перебували об'єкти в порту Ходейди і великий завод хуситів. Для удару Ізраїль задіяв десятки літаків. При цьому в командному пункті під час атаки перебували прем'єр Біньямін Нетаньяху, міністр оборони Ісраель Кац і начальник Генштабу Еяль Замір.

При цьому неназваний високопоставлений американський чиновник зазначив у коментарі Walla, що удар було здійснено в координації зі США.

Хусити стверджують, що по порту Ходейди було завдано шість авіаударів. Арабські ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував дев'ять цілей. Ракети запускали щонайменше 30 літаків.

Також, за інформацією арабських ЗМІ, всього Ізраїль використав 48 ракет. Цілями, зокрема, були бетонні заводи та цементний завод.