Ізраїль завдав низку авіаударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані (фото та відео)

Ізраїльські військові сьогодні, 19 вересня, атакували об'єкти "Хезболли" у Лівані. Для цього вони використали авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.
"ЦАХАЛ завдає ударів по цілям "Хезболли" в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли", - йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
Військові нагадали, що бойовики "Хезболли" перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит.
"ЦАХАЛ прагне забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб жителі могли повернутися до своїх будинків, а також досягти всіх цілей війни", - уточнило військове командування Ізраїлю.
У мережі вже оприлюднили фото та відео, на яких можна побачити наслідки "прильотів" у Лівані.
Також в іншому повідомленні в Армії оборони Ізраїлю розповіли, що на початку тижня на кордоні з Ліваном було ліквідовано двох бойовиків "Хезболли", які встановили там вибухові пристрої. По терористах удару завдали авіація та артилерія.
Нагадаємо, ситуація між "Хезболлою" та Ізраїлем загострилася після того, як ізраїльські воїни розпочали свою операцію у Секторі Газа. З того часу бойовики "Хезболли", що знаходяться на території Лівану, регулярно атакували Ізраїль.
Учора, 18 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про початок нової фази війни, оскільки країна зміщує свій фокус на північ - у бік "Хезболли".
При цьому останні кілька днів у членів "Хезболли" масово вибухали пейджери. Це призвело до того, що сотні бойовиків зазнали поранень. Ізраїль свою причетність не визнає.
Більш детально про масову детонацію - у матеріалі РБК-Україна.
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