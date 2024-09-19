Ізраїль завдав низку авіаударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані (фото та відео)

"ЦАХАЛ завдає ударів по цілям "Хезболли" в Лівані, щоб знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли", - йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Військові нагадали, що бойовики "Хезболли" перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит.

"ЦАХАЛ прагне забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб жителі могли повернутися до своїх будинків, а також досягти всіх цілей війни", - уточнило військове командування Ізраїлю.

У мережі вже оприлюднили фото та відео, на яких можна побачити наслідки "прильотів" у Лівані.

Також в іншому повідомленні в Армії оборони Ізраїлю розповіли, що на початку тижня на кордоні з Ліваном було ліквідовано двох бойовиків "Хезболли", які встановили там вибухові пристрої. По терористах удару завдали авіація та артилерія.