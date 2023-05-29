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Ізраїль завдав авіаударів по військових об'єктах у районі сирійського Дамаску

Фото: Ізраїль завдав удару по об'єктах у Сирії (idf.il)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів військових об'єктів на території Сирії біля столиці країни Дамаска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Хоча ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні бойових вильотів проти груп, що підтримуються Іраном, які намагаються закріпитися в країні.

Як заявляють спостерігачі за військовими діями опозиції "Сирійська обсерваторія з прав людини", що базуються у Великій Британії, це стало 17-м нападом Ізраїлю на сирійську територію з початку року.

У ЦАХАЛ зазначають, що атакують партії зброї, які, як вважається, призначаються для цих угруповань, серед яких ліванська "Хезболла".

Крім того, авіаудари, що приписуються Ізраїлю, неодноразово наносилися сирійськими системами ППО, зазначається в публікації.

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що у неділю ізраїльські авіаудари уразили цілі у Дамаску, при цьому про поранених у результаті атаки даних немає.

Агентство Сирії SANA інформує, що військові літаки ВПС Ізраїлю запустили свої ракети з Голанських висот по ряду об'єктів у Дамаску та його околицях.

Також агентство з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійські ППО відреагували на ізраїльські удари, збивши кілька ракет. Тут варто зазначити, що Сирія регулярно заявляє про перехоплення ізраїльських ракет, хоча військові аналітики сумніваються у таких твердженнях.

Сирійське державне ЗМІ заявило, що об'єктам, які зазнали нападу, було завдано "матеріальних збитків".

Ізраїльські удари по Сирії

До цього крайній зареєстрований ізраїльський удар по території Сирії був завданий 2 травня, коли було завдано удару по міжнародному аеропорту Алеппо. За даними сирійських ЗМІ, в результаті атаки тоді загинув один солдат, а аеропорт був виведений з ладу на кілька днів.

Передбачуваний нинішній удар у неділю ввечері - перший з того часу, як 7 травня Сирія була повторно прийнята до Ліги арабських держав після 12-річного усунення.

Нагадаємо, що перед цим у квітні з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети, і у відповідь на це артилерія ЦАХАЛу вдарила по сирійській території.

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