Израиль нанес авиаудары по военным объектам в районе сирийского Дамаска

Хотя израильские военные, как правило, не комментируют конкретные удары в Сирии, они признали, что за последнее десятилетие совершили сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном групп, пытающихся закрепиться в стране.

Как заявляют базирующиеся в Великобритании наблюдатели за военными действиями оппозиции "Сирийская обсерватория по правам человека", это стало 17-м нападением Израиля на сирийскую территорию с начала года.

В ЦАХАЛ отмечают, что атакуют партии оружия, которые, как считается, предназначаются для этих группировок, среди которых ливанская"Хезболла".

Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО, отмечается в публикации.

Сирийские государственные СМИ сообщают, что в воскресенье израильские авиаудары поразили цели в Дамаске, при этом о раненых в результате атаки данных нет.

Агентство Сирии SANA информирует, что военные самолеты ВВС Израиля запустили свои ракеты с Голанских высот по ряду объектов в Дамаске и его окрестностях.

Также агентство со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские ПВО отреагировали на израильские удары, сбив несколько ракет. Тут стоит отметить, что Сирия регулярно заявляет о перехватах израильских ракет, хотя военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

Сирийское государственное СМИ заявило, что объектам, которые подверглись нападению, был нанесен "материальный ущерб".

Израильские удары по Сирии

До этого крайний зарегистрированный израильский удар по территории Сирии был нанесен 2 мая, когда был нанесен удар по международному аэропорту Алеппо. По данным сирийских СМИ, в результате атаки тогда погиб один солдат, а аэропорт был выведен из строя на несколько дней.

Предполагаемый нынешний удар в воскресенье вечером - первый с тех пор, как 7 мая Сирия была повторно принята в Лигу арабских государств после 12-летнего отстранения.

Напомним, что перед этим в апреле с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты, и в ответ на это артиллерия ЦАХАЛа ударила по сирийской территории.