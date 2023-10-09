Ізраїль завдає ударів по території Лівану, - ЦАХАЛ

Ізраїльські військові сьогодні, 9 жовтня, почали завдавати ударів по території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter .

"Бойові гелікоптери ЦАХАЛу зараз атакують територію Лівану", - сказано в повідомленні.

При цьому, як стверджують у мережі, ізраїльські військові атакували наглядові пункти "Хезболли" (ліванське воєнізоване угруповання).

IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2023

Також у соцмережах публікують фото, де помітні сильні вибухи.

غارة لللطائرات الحربي قرب مروحين pic.twitter.com/zQAQzKNJTV — علي شعيب Ali Shoeib (@alishoeib1970) October 9, 2023

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня з території сектору Газа по Ізраїлю масово вдарили ракетами.

При цьому бойовики угруповання ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали розстрілювати мирне населення та військових.

Ще вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Ізраїль атакували з території Лівану. Про це заявляли самі представники "Хезболли".

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .