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Ізраїль завдає ударів по території Лівану, - ЦАХАЛ

Понеділок 09 жовтня 2023 17:15
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Ізраїль завдає ударів по території Лівану, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль завдає ударів по території Лівану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові сьогодні, 9 жовтня, почали завдавати ударів по території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter.

"Бойові гелікоптери ЦАХАЛу зараз атакують територію Лівану", - сказано в повідомленні.

При цьому, як стверджують у мережі, ізраїльські військові атакували наглядові пункти "Хезболли" (ліванське воєнізоване угруповання).

Також у соцмережах публікують фото, де помітні сильні вибухи.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня з території сектору Газа по Ізраїлю масово вдарили ракетами.

При цьому бойовики угруповання ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали розстрілювати мирне населення та військових.

Ще вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Ізраїль атакували з території Лівану. Про це заявляли самі представники "Хезболли".

Більш детально про ситуацію в Ізраїлі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .

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