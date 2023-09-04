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Ізраїль замовив у США 25 винищувачів F-35

Понеділок 04 вересня 2023 02:58
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Ізраїль замовив у США 25 винищувачів F-35 Фото: винищувач F-35 (twitter.com/Israel_MOD)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство оборони Ізраїлю надіслало офіційний запит до США і компанії Lockheed Martin на придбання третьої ескадрильї з 25 літаків F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Міністерство також повідомляє, що Ізраїль почне отримувати по три літаки на рік, починаючи з 2027. По закінченню поставок загальна кількість F-35 в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) становитиме 75.

Приблизна вартість угоди становить 3 млрд доларів. Крім цього, Lockheed Martin і виробник двигунів Pratt & Whitney зобов'язались залучити ізраїльську оборонну промисловість до виробництва компонентів до замовлених літаків.

Літаки F-35

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, відомий своєю непомітністю.

Ізраїль став першою зарубіжною державою, яка отримала американські винищувачі F-35 в 2018 році. Про плани купити третю ескадрилью стало відомо у липні цього року.

Наразі США розглядають можливість продажів винищувачів цього типу ще кільком країнам, серед яких Польща, Румунія, Іспанія та Греція. А до цього повідомлялось про плани продати винищувачі F-35 Чехії.

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