Ізраїль захопив ключовий опорний пункт ХАМАСу у Секторі Газа

Як стверджує ЦАХАЛ, солдати боролись з бойовиками ХАМАСу й Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті й підземних ходах району. Під час боїв були знищені десятки терористів.

Війська виявили багато зброї, а також шахту тунелів, одна з яких була розташована поруч з дитячим садочком й вела до "розгалуженого підземного маршруту".

Зокрема на "Аванпості 17" було виявлено важливі плани бойових дій ХАМАСа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.