Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення: тестування пройде у травні

Ізраїль планує випробувати систему попередження про повітряні тривоги у Києві наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Walla.
У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.
Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.
За даними видання,, протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
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