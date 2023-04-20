Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.

Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

По данным издания, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.