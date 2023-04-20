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Израиль установил в Киеве систему оповещения: тестирование пройдет в мае

Фото: Израиль установил систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Израиль планирует опробовать систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla.

В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытание системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах, разработанной специально для Украины.

Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

По данным издания, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

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Война России против УкраиныКиевИзраильвоздушная тревога