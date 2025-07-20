Ізраїль вперше починає масштабні наземні операції у центральній Газі

Військові наказали евакуювати цивільних із південно-західної частини міста, готуючись до розширення бойових дій.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла", - заявив речник ЦАХАЛ полковник Авіхай Адраї.

Рішення розпочати наступ у Дейр-ель-Бала прийнято на тлі тривалих переговорів про припинення вогню у Катарі, де Ізраїль звинувачує ХАМАС у затягуванні відповіді на пропозиції.

Водночас у Тель-Авіві тисячі протестувальників вимагають звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Дейр-ель-Бала довго утримувався під контролем бойовиків, які, за оцінками ізраїльських військових, тримають там полонених.

Авіаудари по ХАМАС

Попри це, армія уникає наземних операцій у цій зоні, побоюючись за життя заручників.

Водночас ізраїльські ВПС продовжують наносити авіаудари по позиціях ХАМАС у секторі Газа.

За останні дні було знищено понад 2,7 км підземних тунелів, які бойовики використовували для пересування та атак.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, внаслідок останніх боїв загинуло близько 100 палестинців, понад 500 отримали поранення.

Ізраїльська сторона наголошує на спробах мінімізувати цивільні жертви, звинувачуючи ХАМАС у використанні мирних жителів як живий щит.

Конфлікт триває з жовтня 2023 року. За цей час загальні втрати серед цивільних і військових обох сторін перевищили десятки тисяч.