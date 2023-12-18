Ізраїль вперше з початку війни відкрив пункт пропуску для поставок допомоги в Сектор Гази

Ізраїль відкрив контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом для вантажівок із гуманітарною допомогою в Сектор Гази вперше з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rueters .

Зазначається, що пропуск було закрито після нападу ХАМАСу 7 жовтня, і допомога доставлялася виключно через контрольно-пропускний пункт Рафах, який знаходиться між Газою та Єгиптом і міг пропускати лише 100 вантажівок на день.

Керем-Шалом, розташований на кордоні Єгипту, Ізраїлю та Гази, є одним з основних транзитних пунктів для товарів, що ввозяться в Сектор і забезпечує набагато швидший транзит, ніж Рафах.

"Починаючи з 17 грудня вантажівки з гуманітарною допомогою ООН проходитимуть перевірку безпеки та переправлятимуться безпосередньо в Газу через Керем Шалом відповідно до нашої угоди зі США", - заявили у збройних силах Ізраїлю.

За словами єгипетських джерел, 17 грудня 79 вантажівок перетнули Керем-Шалом на шляху до Сектора Гази. Канцелярія прем'єр-міністра раніше заявляла, що відкриття цього пункту дозволить Ізраїлю виконати свої зобов'язання щодо дозволу в'їзду 200 вантажівок з гуманітарною допомогою на день.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАС.