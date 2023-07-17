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Ізраїль визнав суверенітет Марокко над Західною Сахарою

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль визнав суверенітет Марокко над територією Західної Сахари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху надіслав до Марокко лист із визнанням суверенітету Марокко над Західною Сахарою.

Раніше королівський двір заявив, що Ізраїль визнає контроль Марокко над спірним регіоном і розгляне можливість відкриття там консульства.

"Ізраїль підтверджує деталі заяви уряду Марокко", - йдеться в повідомленні канцелярії прем'єра.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен вітає цей крок.

"Я вітаю заяву прем'єр-міністра Нетаньяху про визнання суверенітету Марокко над Західною Сахарою. Цей крок сприятиме зміцненню відносин між країнами і між народами, а також продовженню співпраці з метою поглиблення регіонального миру і стабільності", - заявив він.

Західна Сахара

Західна Сахара - колишня іспанська колонія - є єдиною африканською територією, постколоніальний статус якої не врегульовано. ООН не визнає чийогось суверенітету над Західною Сахарою. У такому статусі Західну Сахару визнають 117 зі 194 загальновизнаних держав світу.

Західна Сахара - це малонаселена смуга площею 266 000 км2 на узбережжі Атлантичного океану, що межує з Марокко, Мавританією та Алжиром. У ньому проживає близько півмільйона жителів.

Регіон був розділений з півночі на південь у 1980-х роках 2700 км "оборонною стіною", як називає її марокканська влада.

Ель-Аюн, що перебуває під управлінням Марокко, Дахла і Есмера є основними містами.

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