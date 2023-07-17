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Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Израиль признал суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Марокко письмо с признанием суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Ранее королевский двор заявил, что Израиль признает контроль Марокко над спорным регионом и рассмотрит возможность открытия там консульства.

"Израиль подтверждает детали заявления правительства Марокко", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

В то же время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствует этот шаг.

"Я приветствую заявление премьер-министра Нетаньяху о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Этот шаг будет способствовать укреплению отношений между странами и между народами, а также продолжению сотрудничества в целях углубления регионального мира и стабильности", - заявил он.

Западная Сахара

Западная Сахара - бывшая испанская колония - является единственной африканской территорией, постколониальный статус которой не урегулирован. ООН не признает чьего-либо суверенитета над Западной Сахарой. В таком статусе Западную Сахару признают 117 из 194 общепризнанных государств мира.

Западная Сахара - это малонаселенная полоса площадью 266 000 км2 на побережье Атлантического океана, граничащая с Марокко, Мавританией и Алжиром. В нем проживает около полумиллиона жителей.

Регион был разделен с севера на юг в 1980-х годах 2700 км "оборонительной стеной", как называют ее марокканские власти.

Эль-Аюн, находящийся под управлением Марокко, Дахла и Эсмэра являются основными городами.

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