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Ізраїль вивчає український досвід боротьби з дронами, - посол Бродський

Четвер 14 листопада 2024 11:13
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Ізраїль вивчає український досвід боротьби з дронами, - посол Бродський Фото: Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Між Україною та Ізраїлем існує тісна співпраця, зокрема у вивченні українського досвіду боротьби з дронами.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на KJF-2024.

"Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - сказав він.

Бродський також додав, що в Україні під час війни з'явилися певні технології, і Ізраїль їх вивчає, аби користуватись ними у майбутньому.

"Що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в них. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України", - впевнений він.

Щодо допомоги обом країнам з боку США, Бродський заявив, що адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні воєн, тому американська допомога має бути продовжена.

"Це взагалі не питання. Зараз головне питання - не як продовжити допомогу, а як закінчити всі війни", - впевнений він.

Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) відбувається вже п’ятий рік поспіль. Цього року він пройшов в онлайнформаті, а центральним майданчиком став Вашингтон. Організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post.

Медіапартнери KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, президент ЄКУ, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття форуму наголосив: українці та ізраїльтяни покладають великі сподівання на повернення у США адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.

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