Израиль изучает украинский опыт борьбы с дронами, - посол Бродский

Между Украиной и Израилем существует тесное сотрудничество, в частности, в изучении украинского опыта борьбы с дронами.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на KJF-2024.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - сказал он.

Бродский также добавил, что в Украине во время войны появились некоторые технологии, и Израиль их изучает, чтобы пользоваться ими в будущем.

"Что касается израильских технологий, то Украина всегда была в них заинтересована. Я уверен, что даже сейчас, но и после окончания войны эти технологии будут очень полезны для Украины", - уверен он.

Относительно помощи обеим странам со стороны США Бродский заявил, что администрация Дональда Трампа сосредоточится на окончании войн, поэтому американская помощь должна быть продолжена.

"Это вообще не вопрос. Сейчас главный вопрос – не как продолжить помощь, а как закончить все войны", – уверен он.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он прошел в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума подчеркнул: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.