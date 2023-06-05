Ізраїль вимагає від Єгипту участі у розслідуванні розстрілу солдатів на кордоні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до керівництва Єгипту з вимогою спільно розслідувати інцидент на кордоні, внаслідок якого загинуло троє солдат ЦАХАЛу та один єгипетський поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vesty.co.il.

Нетаньягу заявив, що співпраця у розслідуванні є "частиною глобальної спільної роботи у сфері безпеки". Також він пообіцяв, що уряд проаналізує ситуацію і зробить висновки щодо прикордонної зони, де працюють контрабандисти.

Крім цього, повідомляється, що Ізраїль та Єгипет вже працюють над організацією зустрічі представників систем безпеки обох країн.

Стрілянина на кордоні Ізраїлю 3 червня

В ніч на 3 червня на кордоні Ізраїлю та Єгипту відкрили вогонь, внаслідок чого було вбито два солдати ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю заявляє, що нападник був єгипетським поліцейським, а незадовго до цього ізраїльскі прикордонники запобігли спробі контрабанди.

Через деякий час безпілотник ЦАХАЛу помітив єгипетського поліцейського, який йшов близ території Ізраїлю по спеціальному коридору для переміщення спецслужб. В бій з ним вступив наземний загін ЦАХАЛу, через що загинув ще один ізраїльский воїн та єгипетський поліцейський.

В свою чергу, єгипетські військові заявляють, що всі жертви виникли внаслідок перестрілки, яка почалась коли їхній поліцейський переслідував контрабандистів через кордон.

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