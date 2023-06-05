Израиль требует от Египта участия в расследовании расстрела солдат на границе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к руководству Египта с требованием совместно расследовать инцидент на границе, в результате которого погибли трое солдат ЦАХАЛа и один египетский полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesty.co.il.

Нетаньяху заявил, что сотрудничество в расследовании является "частью глобальной совместной работы в сфере безопасности". Также он пообещал, что правительство проанализирует ситуацию и сделает выводы по пограничной зоне, где работают контрабандисты.

Кроме того, сообщается, что Израиль и Египет уже работают над организацией встречи представителей систем безопасности обеих стран.

Стрельба на границе Израиля 3 июня

В ночь на 3 июня на границе Израиля и Египта открыли огонь, в результате чего были убиты два солдата ЦАХАЛа. Армия Израиля заявляет, что нападающий был египетским полицейским, а незадолго до этого израильские пограничники предотвратили попытку контрабанды.

Через некоторое время беспилотник ЦАХАЛа заметил египетского полицейского, который шел по территории Израиля по специальному коридору для перемещения спецслужб. В бой с ним вступил наземный отряд ЦАХАЛа, из-за чего погиб еще один израильский воин и египетский полицейский.

В свою очередь, египетские военные заявляют, что все жертвы возникли в результате начавшейся перестрелки, когда их полицейский преследовал контрабандистов через границу.

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