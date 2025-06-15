Ізраїль не виключає ліквідації верховного лідера Ірану, - WSJ

Ізраїль не виключає сценарію, за якого верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї фізично усунуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Чиновник Ізраїлю заявив, що вбивство Хаменеї "не є табу" для ізраїльської держави, як досягнення мети знищення ядерної програми Тегерана.
За його словами, війна між країнами "триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити".
Водночас, політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал теж розповів приблизно те саме.
"Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів", - повідомив він, посилаючись на джерело в уряді Ізраїлю.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану, оголосивши пізніше операцію "Левовий народ".
Крім цього, країна ліквідувала низку чиновників. Учора ЦАХАЛ підтвердив, що в рамках операції було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів.
У відповідь Іран почав запускати по Ізраїлю хвилі ракет і дронів.
Цієї ночі, теж не обійшлося без цього. Зокрема, ЦАХАЛ атакував низку об'єктів, пов'язаних з ядерною програмою Тегерана, а у відповідь Іран запустив ракети і безпілотники. У низці міст, включно з Тель-Авівом, зафіксовано пошкодження, також є інформація про постраждалих.
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