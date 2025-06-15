Израиль не исключает ликвидации верховного лидера Ирана, – WSJ

Чиновник Израиля заявил, что убийство Хаменеи "не является табу" для израильского государства, в качестве достижения цели уничтожения ядерной программы Тегерана.

По его словам, война между странами "продолжиться до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".

В то же время, политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал тоже рассказал примерно то же.

"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", - сообщил он, ссылаясь на источник в правительстве Израиля.