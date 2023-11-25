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Ізраїль викликав послів Бельгії та Іспанії: названо причину

Субота 25 листопада 2023 06:27
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Ізраїль викликав послів Бельгії та Іспанії: названо причину Фото: Ізраїль викликав послів Бельгії та Іспанії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Ізраїлю вчора, 24 листопада, викликало послів Іспанії та Бельгії через коментарі лідерів країн на тлі наземної операції Ізраїлю в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Під час відвідин прикордонного переходу "Рафах" між Сектором Газа та Єгиптом 24 листопада прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що ізраїльська наземна операція "має поважати міжнародне гуманітарне право" і засудив руйнування в Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, у свою чергу, заявив, що "невибіркові вбивства безневинних мирних жителів є абсолютно неприйнятними".

В окремій заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що засуджує коментарі європейських лідерів. У заяві, опублікованій офісом ізраїльського прем'єра, Де Кроо та Санчеса звинуватили у тому, що вони не поклали повну відповідальність на угруповання ХАМАС за злочини проти людяності – масові вбивства громадян Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Іспанії негайно відповіло, викликавши посла Ізраїлю, щоб пояснити "неправдиві та неприйнятні" звинувачення її уряду проти іспанського прем'єр-міністра.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

На початку жовтня бойовики ХАМАС організували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних. Після цього Ізраїль оголосив початок наземної операції проти терористів.

Через деякий час бійці ЦАХАЛ дісталися командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа на території Сектору Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

У ніч проти 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.

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