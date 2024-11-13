Ізраїль веде війну на семи фронтах, в тому числі від імені Заходу, – Дойч

Іран використовує терористичних маріонеток з метою знищення Ізраїлю, а також для подальшого домінуванням в регіоні Близького Сходу та за його межами.

Про це заявив директор Американського єврейського комітету (American Jewish Committee) та колишній конгресмен-демократ Тед Дойч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Саме Іран надає Росії безпілотники-вбивці, які вона використовує проти України. Саме Іран продовжує шукати шляхи підриву світової торгівлі через хуситів. Це те, що впливає на всіх у всьому світі”, - сказав Дойч.

Він зазначив, що війна, яку Ізраїль веде на семи фронтах, безпосередньо з Іраном і його маріонетками, - це війна, яку Ізраїль веде не лише від свого імені і від імені світової єврейської громади, але, в кінцевому рахунку, від імені західної цивілізації.

Дойч додав, що Ізраїль розраховує на підтримку Дональда Трампа, оскільки в Ізраїлі добре знають “послужний список президента Трампа з його попередньої адміністрації”.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з адміністрацією Трампа над зміцненням місця Ізраїлю в світі і забезпеченням того, щоб Ізраїль був настільки сильним, наскільки це можливо в умовах триваючого наступу на семи фронтах", - додав він.

Колишній конгресмен переконаний, що тверда позиція на міжнародній арені і демонстрація американського лідерства - це те, що дійсно має вирішальне значення в майбутньому.

Організаторами П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Спікери та гості форуму обговорюють, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Вони також шукатимуть відповіді, як усунути загрозу зростання антисемітизму в усьому світі та як зберегти єдність єврейської діаспори.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття форуму зазначив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення адміністрації, "яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю".