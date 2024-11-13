Израиль ведет войну на семи фронтах, в том числе от имени Запада, – Дойч

Иран использует террористических муртадов с целью уничтожения Израиля, а также для дальнейшего доминирования в регионе Ближнего Востока и за его пределами.

Об этом заявил директор Американского еврейского комитета (American Jewish Committee) и бывший конгрессмен-демократ Тед Дойч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Именно Иран предоставляет России беспилотники-убийцы, которые она использует против Украины. Именно Иран продолжает искать пути подрыва мировой торговли через хуситов. Это то, что влияет на всех во всем мире", - сказал Дойч.

Он отметил, что война, которую Израиль ведет на семи фронтах, непосредственно с Ираном и его марионетками - это война, которую Израиль ведет не только от своего имени и от имени мировой еврейской общины, но, в конечном счете, от имени западной цивилизации.

Дойч добавил, что Израиль рассчитывает на поддержку Дональда Трампа, поскольку в Израиле хорошо знают послужной список президента Трампа из его предыдущей администрации.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с администрацией Трампа над укреплением места Израиля в мире и обеспечением того, чтобы Израиль был настолько сильным, насколько это возможно в условиях продолжающегося наступления на семи фронтах", - добавил он.

Бывший конгрессмен убежден, что твердая позиция на международной арене и демонстрация американского лидерства – это то, что действительно имеет решающее значение в будущем.

Организаторами Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum ) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Спикеры и гости форума обсуждают, как противостоять современной оси зла, образуемой Россией, Ираном и Северной Кореей. Они также будут искать ответы, как устранить угрозу роста антисемитизма во всем мире и сохранить единство еврейской диаспоры.

Медиапартнерами KJF-2024 являются: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение администрации, "ранее демонстрировавшей свою решимость помогать как Украине, так и Израилю".