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Ізраїль вдарив по військовим об'єктам в Сирії

Понеділок 30 жовтня 2023 05:05
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Ізраїль вдарив по військовим об'єктам в Сирії Фото: Ізраїль вдарив по військовим об'єктам в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військовій будівлі на території Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ЦАХАЛ.

"Нещодавно, у відповідь на запуски з Сирії в бік ізраїльської території, літак ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі на сирійській території", - йдеться в повідомленні.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектора Гази. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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