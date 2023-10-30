Израиль ударил по военным объектам в Сирии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.

"Недавно в ответ на запуски из Сирии в сторону израильской территории самолет ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории", - говорится в сообщении.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа . После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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