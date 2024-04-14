Ізраїль вдарив по великому об'єкту з виробництва зброї в Лівані (відео)

Удар Ірану по Ізраїлю

Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет, починаючи з вечора 13 квітня.

Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Зазначимо, що Ізраїль уже планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників та ракет з території Ірану. При цьому Ізраїль пообіцяв координувати відповідь із союзниками. Докладніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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