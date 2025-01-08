Ізраїль атакував терористів, що брали участь у вторгненні 7 жовтня

Повітряні сили Ізраїлю завдали кілька ударів по терористах, що брали участь у наступі 7 жовтня 2023 року в районі ізраїльського міста Хан-Юніс. Серед бойовиків є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Авіаудари були здійснені за розвідувальними даними, наданими Управлінням військової розвідки та службою безпеки "Шин-Бет".
За даними військових, ЦАХАЛ вжила заходів для зменшення шкоди, завданої цивільному населенню під час ударів, зокрема шляхом використання "боєприпасів, адаптованих до типу удару", повітряного спостереження та інших розвідувальних даних.
Палестинські ЗМІ повідомили про кілька жертв внаслідок цих ударів.
В понеділок, 6 січня, начальник Генерального штабу ізраїльської армії Герці Галеві провів оцінку ситуації та обговорив її з командирами в районі Джабалії у Секторі Газа.
Під час виступу Галеві зазначив, що ЦАХАЛ не припинить завдавати удари по палестинських бойовиках до повного звільнення ними ізраїльських заручників.
"Я хочу, щоб ви знали, що я дивлюся на ситуацію, в якій перебуває ХАМАС. Вони щодня бачать, що ви з ними робите, і вони розуміють, що це стає нестерпним. І я кажу вам - ми не зупинимося. Ми доведемо їх до того, що вони зрозуміють, що повинні повернути усіх заручників", - сказав Галеві.
Під час вторгнення терористів палестинського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року з Сектора Газа на територію Ізраїлю, загинули близько 1200 мирних жителів. Бойовики взяли у полон 251 заручника. За даними ізраїльтян, близько половини зі 100 заручників усе ще живі.
У травні 2024 року за посередництва Катару та Єгипту, між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися переговори про припинення вогню та обмін заручниками. Однак перемовини тривають повільно і досі не увінчалися успіхом.
Наприкінці грудня сторони звинуватили одне одного в затримці припинення вогню, незважаючи на прогрес у переговорах.
Армія Ізраїлю пригрозила надпотужними ударами по Сектору Газа, якщо ХАМАС не звільнить заручників.
6 січня ХАМАС начебто схвалив список заручників для обміну в разі припинення вогню. Однак в Ізраїлі заявили, що не отримували жодних списків.
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