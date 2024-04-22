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Ізраїль уразив важливу для ядерної програми Ірану систему ППО С-300, - NYT

Ілюстративне фото: ЗРК С-300 (росЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїль завдав удару по іранській зенітній системі С-300 у місті Натанз, яке має вирішальне значення для ядерної програми країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Двоє західних і двоє іранських офіційних осіб у коментарі виданню повідомили, що удар пошкодив оборонну батарею поблизу Натанза, міста в центральній частині Ірану, яке має вирішальне значення для ядерної програми країни.

За словами іранських чиновників, йдеться про зенітну систему С-300. Їхні слова підтверджуються супутниковими знімками, проаналізованими The New York Times, які показали пошкодження радара системи С-300 на восьмій авіабазі Шекарі в Ісфахані.

Яка саме зброя вразила систему С-300, невідомо. Співрозмовники видання підтвердили, що Ізраїль використав БПЛА та щонайменше одну ракету, випущену з військового літака. Раніше іранські офіційні особи заявили, що атаку на військову базу було здійснено невеликими безпілотниками, які, швидше за все, були запущені з території Ірану.

За словами джерел видання, ракету випустив військовий літак далеко від ізраїльського чи іранського повітряного простору, і що зброя включала технологію, яка дозволила їй уникнути радіолокаційної оборони Ірану. Двоє іранських чиновників сказали, що військові не виявили нічого, що входило в повітряний простір країни.

Припускається, що ізраїльський авіаудар мав передати повідомлення про те, що Ізраїль може обійти оборонні системи Ірану непоміченими та паралізувати їх.

Відповідь Ізраїля на іранську повітряну атаку

Ізраїль у відповідь на масовану повітряну атаку Ірану завдав удару по іранській території 19 квітня. ЦАХАЛ використав в ході атаки ракети та дрони.

ABC News повідомило, що Ізраїль використав три ракети.

Як атака Ірану на Ізраїль вплинула на допомогу Україні від США - у матеріалі РБК-Україна.

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