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Израиль поразил важную для ядерной программы Ирана систему ПВО С-300, - NYT

Иллюстративное фото: ЗРК С-300 (росСМИ)
Автор: Вадим Ребрина

Израиль нанес удар по иранской зенитной системе С-300 в городе Натанз, который имеет решающее значение для ядерной программы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Двое западных и двое иранских официальных лиц в комментарии изданию сообщили, что удар повредил оборонительную батарею близ Натанза, города в центральной части Ирана, который имеет решающее значение для ядерной программы страны.

По словам иранских чиновников, речь идет о зенитной системе С-300. Их слова подтверждаются спутниковыми снимками, проанализированными The New York Times. Они показали повреждение радара системы С-300 на восьмой авиабазе Шекари в Исфахане.

Какое именно оружие поразило систему С-300, неизвестно. Собеседники подтвердили, что Израиль использовал БПЛА и по меньшей мере одну ракету, выпущенную с военного самолета. Ранее иранские официальные лица заявили, что атака на военную базу была совершена небольшими беспилотниками, которые, скорее всего, были запущены с территории Ирана.

По словам источников издания, ракету выпустил военный самолет вдали от израильского или иранского воздушного пространства, и что оружие включало технологию, позволившую ей избежать радиолокационной обороны Ирана. Два иранских чиновника сказали, что военные не обнаружили ничего, что входило в воздушное пространство страны.

Предполагается, что израильский авиаудар должен был передать сообщение о том, что Израиль может обойти оборонные системы Ирана незамеченными и парализовать их.

Ответ Израиля на иранскую воздушную атаку

Израиль в ответ на массированную воздушную атаку Ирана нанес удар по иранской территории 19 апреля. ЦАХАЛ использовал в ходе атаки ракеты и дроны.

ABC News сообщило, что Израиль использовал три ракеты.

Как атака Ирана на Израиль повлияла на помощь Украине от США – в материале РБК-Украина.

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