Ізраїль вперше підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ханії в Тегерані

Ліквідація Ханії

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що в Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Це сталося після того, як Ханія відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

Ханію ліквідували, коли він перебував у резиденції для ветеранів на півночі Тегерана. ХАМАС звинуватив Ізраїль в авіаударі.

При цьому офіційні особи Ізраїлю до сьогоднішнього дня не визнавали, що їхня країна причетна до ліквідації Ханії.

Детально про ліквідацію Ханії - в матеріалі РБК-Україна.

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