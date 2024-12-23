Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании в Тегеране

Ликвидация Хании

Напомним, 31 июля стало известно, что в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это произошло после того, как Хания посетил инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.

Ханию ликвидировали, когда он находился в резиденции для ветеранов на севере Тегерана. ХАМАС обвинил Израиль в авиаударе.

При этом официальные лица Израиля до сегодняшнего дня не признавали, что их страна причастна к ликвидации Хании.

Детально о ликвидации Хании - в материале РБК-Украина.

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