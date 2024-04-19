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Ізраїль ударив по Ірану трьома ракетами: ABC News дізналося, яка була ціль

Ілюстративне фото: винищувачі Ізраїлю атакували Іран (flickr by Ken Koller)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль під час удару по території Ірану, який відбувся сьогодні, 19 квітня, використав три ракети. Ізраїльські військові цілилися по радарному комплексу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Неназваний американський чиновник розповів, що радарний комплекс ППО поблизу міста Ісфахан, який став ціллю винищувачів Ізраїлю, є частиною захисту іранського ядерного об'єкта.

За попередньою оцінкою, удар вивів радарний комплекс з ладу, але це не остаточні дані, уточнив співрозмовник ABC News.

Він також додав, що Ізраїль такою атакою хотів показати, що він має подібні можливості, але не хоче ескалації.

Удар у відповідь Ізраїлю

Нагадаємо, іранські військові в ніч із 13 на 14 квітня масово обстріляли Ізраїль. Під час атаки вони використовували дрони та ракети.

У свою чергу відповідь Ізраїлю відбулася сьогодні, 19 квітня. Військові ЦАХАЛа також використовували в ході атаки ракети та дрони.

Джерела ABC News розповіли про те, що на території Ірану "було вражено об'єкт". Вибухи чули біля військової бази неподалік міста Ісфахан.

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ІзраїльІранРакетний ударРакети