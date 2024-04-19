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Израиль ударил по Ирану тремя ракетами: ABC News узнало, какая была цель

Иллюстративное фото: истребители Израиля атаковали Иран (flickr by Ken Koller)
Автор: Иван Носальский

Израиль в ходе удара по территории Ирана, который состоялся сегодня, 19 апреля, использовал три ракеты. Израильские военные целились по радарному комплексу ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что радарный комплекс ПВО вблизи города Исфахана, который стал целью истребителей Израиля, является частью защиты иранского ядерного объекта. 

По предварительной оценке, удар вывел радарный комплекс из строя, но это не окончательные данные, уточнил собеседник ABC News.

Он также добавил, что Израиль такой атакой хотел показать, что у него есть подобные возможности, но он не хочет эскалации.

Ответный удар Израиля

Напомним, иранские военные в ночь с 13 на 14 апреля массированно обстреляли Израиль. Во время атаки они использовали дроны и ракеты.

В свою очередь ответ Израиля состоялся сегодня, 19 апреля. Военные ЦАХАЛА также использовали в ходе атаки ракеты и дроны.

Источники ABC News рассказали о том, что на территории Ирана "был поражен объект". Взрывы слышали возле военной базы недалеко от города Исфахан.

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