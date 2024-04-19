Израиль ударил по Ирану тремя ракетами: ABC News узнало, какая была цель

Ответный удар Израиля

Напомним, иранские военные в ночь с 13 на 14 апреля массированно обстреляли Израиль. Во время атаки они использовали дроны и ракеты.

В свою очередь ответ Израиля состоялся сегодня, 19 апреля. Военные ЦАХАЛА также использовали в ходе атаки ракеты и дроны.

Источники ABC News рассказали о том, что на территории Ирана "был поражен объект". Взрывы слышали возле военной базы недалеко от города Исфахан.

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