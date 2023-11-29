Ізраїль і ХАМАС обговорюють продовження перемир'я ще на два дні, - Bloomberg

За словами неназваного джерела видання, можливість продовження перемир'я стає дедалі ймовірнішою. На цьому наполягають переговорники, у тому числі з Катару та Сполучених Штатів Америки.

Джерело розповіло журналістам, що через Катар за зачиненими дверима все ще ведуться переговори про продовження терміну перемир'я на два дні.

Неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив, що його країна наполягає на звільненні більшої кількості заручників і в такому разі погодиться на продовження нинішнього перемир'я.

За його словами, після звільнення заручників у середу понад два десятки жінок і дітей все ще продовжать перебувати в руках бойовиків. Він додав, що якщо цих заручників буде звільнено, Ізраїль готовий обговорити нову угоду.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Варто зауважити, що сьогодні, 29 листопада - останній день шестиденного перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС. Загалом бойовики випустили понад 60 заручників.

Перемир'я розпочалося ще 24 листопада. На той час сторони конфлікту домовилися про припинення вогню на чотири дні.

Після цього Ізраїль та ХАМАС вирішили продовжити перемир'я ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

Сьогодні, 29 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевняв, що його країна продовжить бойові дії на території Сектору Газа після повернення заручників.