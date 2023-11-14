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Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про звільнення заручників, - WP

Фото: Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про звільнення заручників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Ізраїлю та ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел видання в ізраїльському уряді, у разі, якщо буде погоджено останні деталі домовленостей, про угоду може бути оголошено протягом декількох днів.

Згідно з проектом угоди, ізраїльські жінки та діти звільнятимуться групами одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль хоче звільнити 100 жінок та дітей, але початкове число, ймовірно, буде меншим. ХАМАС заявив, що готовий звільнити 70 жінок та дітей. За словами ізраїльського чиновника, обмін полоненими супроводжуватиметься тимчасовим припиненням вогню на кілька днів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрали щонайменше 240 людей, а також убивали мирних громадян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Наразі у її рамках Армія оборони Ізраїлю ввела свої війська на територію Сектору Газа.

Повідомляється, що ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян.

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