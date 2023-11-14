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Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников, - WP

Фото: Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Израиля и ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению десятков заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным источников издания в израильском правительстве, в случае, если будут согласованы последние детали договоренностей, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней.

Согласно проекту соглашения, израильские женщины и дети будут освобождаться группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Израиль хочет освободить 100 женщин и детей, но первоначальное число, вероятно, будет меньше. ХАМАС заявил, что готов освободить 70 женщин и детей. По словам израильского чиновника, обмен пленными будет сопровождаться временным прекращением огня на несколько дней.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они похитили по меньшей мере 240 человек, а также убивали мирных граждан.

В ответ Израиль начал операцию против террористов. Сейчас в ее рамках Армия обороны Израиля ввела свои войска на территорию Сектора Газа.

Сообщается, что ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников - двух американцев и двух израильтян.

 

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