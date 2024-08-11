Ізраїль стверджує, що уразив командування ХАМАС у школі в Газі: у США критикують

За оцінками влади ХАМАС в Газі, під час суботньої ракетної атаки загинуло близько 100 осіб. Агентство зазначає, що ці дані неможливо перевірити незалежно, крім того ХАМАС не розрізняє цивільних і військових жертв.

Віце-президент США Камала Гарріс раніше дорікала Ізраїлю за жертви серед цивільного населення, підтверджуючи його "право переслідувати терористів, якими є ХАМАС".

"І знову забагато мирних жителів було вбито. Нам потрібна угода щодо заручників і припинення вогню. Угода має бути виконана, і це потрібно зробити зараз", — сказала вона журналістам у суботу під час кампанії на заході США.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що близько 20 "бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду, включаючи старших командирів", знаходилися у школі Аль-Табаїн. Вони використовували комплекс "для здійснення терористичних атак", заявив речник ЦАХАЛу.

Він стверджує, що удару було завдано високоточними боєприпасами, і оцінки ХАМАС його наслідків не відповідають дійсності.

Шон Саветт, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що США вимагають від ізраїльських офіційних осіб "додаткових деталей" щодо удару. Також Сполучені Штати закликали Ізраїль вжити заходів для "мінімізації шкоди цивільному населенню".

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель написав у соцмережі X, що «нажаханий зображеннями зі школи-притулку в Газі». "За останні тижні мішенями стали щонайменше 10 шкіл. Цій різанині немає виправдання" - зазначив він.

Місцева влада Гази повідомила, що серед загиблих були жінки та діти, які ховалися в школі.

Bloomberg зазначає, що ця атака є однією з найбільш смертоносних у війні Ізраїлю та ХАМАС, яка триває вже 11-й місяць. Очікується, що велика кількість загиблих перешкодить міжнародним спробам відновити переговори про припинення вогню між двома сторонами.