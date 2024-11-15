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Ізраїль спонукає євреїв до алії, - міністр у справах діаспори

П'ятниця 15 листопада 2024 10:17
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Ізраїль спонукає євреїв до алії, - міністр у справах діаспори Фото: Ізраїль спонукає євреїв до алії
Автор: Олександр Мороз

Ізраїль доклав багато зусиль, щоб допомогти єврейським громадам в Україні. Також він спонукає євреїв до алії, тобто репатріації до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ізраїльського міністра у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом Аміхая Шиклі на KJF-2024.

"Я сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться, і ми знову зможемо зосередитися не на надзвичайних ситуаціях, а на розбудові громади, розширенні можливостей єврейської освіти та забезпеченні того, щоб єврейська громада процвітала та зростала в Україні", - сказав міністр у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом.

Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) відбувається вже п’ятий рік поспіль. Цього року він пройшов в онлайнформаті, а центральним майданчиком став Вашингтон. Організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post.

Як пояснив президент ЄКУ, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року темами форуму стало протистояння сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також боротьба з антисемітизмом.

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