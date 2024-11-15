ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль побуждает евреев к аллии, - министр по делам диаспоры

Пятница 15 ноября 2024 10:17
UA EN RU
Израиль побуждает евреев к аллии, - министр по делам диаспоры Фото: Израиль побуждает евреев к аллии
Автор: Александр Мороз

Израиль приложил много усилий, чтобы помочь еврейским общинам в Украине. Также он побуждает евреев к алию, то есть репатриации в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихая Шикли на KJF-2024.

"Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится, и мы снова сможем сосредоточиться не на чрезвычайных ситуациях, а на развитии общины, расширении возможностей еврейского образования и обеспечении того, чтобы еврейская община процветала и росла в Украине", - сказал министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Как пояснил президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, в этом году темами форума стало противостояние современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также борьба с антисемитизмом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами ТУ-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами ТУ-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Не только из-за обстрелов. Когда в Украине могут отключать свет и удастся ли этого избежать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Не только из-за обстрелов. Когда в Украине могут отключать свет и удастся ли этого избежать