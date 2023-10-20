Ізраїль шукатиме новий "режим безпеки" в Газі після перемоги над ХАМАС, - Міноборони

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Глава ізраїльського оборонного відомства виклав військові цілі та плани країни під час виступу на засіданні Комітету Кнесету із закордонних справ та оборони у Тель-Авіві.

За словами глави Міноборони Ізраїлю, війна складатиметься із трьох основних етапів.

"Ми знаходимося на першому етапі, на якому проводиться військова кампанія з (авіаударами, - Ред.), а потім з (наземними) маневрами з метою знищити бойовиків та завдати уражень інфраструктурі, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - заявив він.

Далі - на другому етапі - бойові дії продовжаться, але їхня інтенсивність буде вже меншою, оскільки ізраїльські сили працюватимуть над "ліквідацією вогнищ спротиву", розповів міністр.

"Третім кроком стане створення нового режиму безпеки у Секторі Газа, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя у Секторі Газа та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та всього світу", - озвучив він плани.

Напад ХАМАС на Ізраїль та війна

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини".